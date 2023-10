все новости группы







27 окт 2023 : SADISM осенью



SADISM осенью



Группа SADISM выпустит десятый по счету студийный альбом, Obscurans, 24 ноября на Hammerheart Records:



“Exsanguination”

“On Your Knees”

“Diabolution”

“Lower Astral Entities”

“Because We Are Rotten To The Core”

“Freewill Archangels”

“Ars Goetia”

“The Void Devourer”

“Parousia”

“Made Of Sulfur”

“Nyctophile”

