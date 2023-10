Видео с текстом от DARKNESS IS MY CANVAS

сегодня



DARKNESS IS MY CANVAS опубликовали официальное видео с текстом на песню "Tilted Vision", которая вошла в новый ЕР The White Noise:



"Fade Into The White Noise"

"Drown"

"Tilted Vision"

"Inverted"

"The Game"

"Salvation (Salo Utanili)"







