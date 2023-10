сегодня



Новое видео AUTUMNS EYES



"Follow The Embers", новое видео группы AUTUMNS EYES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Grimoire Of Oak & Shadow, выходящего 26 января:



"Flesh Into Fire"

"Let The Fear Find You"

"Betwixt Wind & Water"

"Late To Live, Early To Die"

"Days Of Arrogance"

"Violation Of Light"

"Follow The Embers"

"Seclusion Delusion"

"Faith In Cycles"

"Warmth Of The Woods"

"Sorrow & Sunlight"







+0 -0



просмотров: 155