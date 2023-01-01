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MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER!
68
Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний»
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с
по
MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER!
68
Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний»
60
Вокалист IN FLAMES о телефонах на концертах: «Мне по барабан...
36
Барабанщик METALLICA о новом альбоме: «Мне нравится то, что ...
30
DAVE LOMBARDO считает SLAYER лучшей группой из «большой четв...
29
все новости группы
Koldbrann
Норвегия
Black Metal
http://www.koldbrann.net
Myspace:
http://www.myspace.com/koldbrann
Facebook:
https://www.facebook.com/koldbrannofficial
31 окт 2023
:
KOLDBRANN нашли лейбл
8 апр 2017
:
Концертное видео KOLDBRANN
12 окт 2014
:
Концертное видео KOLDBRANN
25 янв 2014
:
KOLDBRANN нашли басиста для концертов
8 апр 2013
:
Новое видео KOLDBRANN
16 окт 2012
:
Новый альбом KOLDBRANN выйдет в январе
19 сен 2012
:
KOLDBRANN на SEASON OF MIST
10 сен 2009
:
Новый сингл KOLDBRANN
20 июл 2009
:
Объявлен новый состав KOLDBRANN
13 май 2009
:
KOLDBRANN расстались с гитаристом и ударником
24 сен 2007
:
KOLDBRANN: доступен новый DVD
5 июн 2006
:
Опубликован трек с нового альбома KOLDBRANN
сегодня
KOLDBRANN нашли лейбл
KOLDBRANN сообщили о заключении контракта с лейблом Dark Essence Records, на котором весной состоится релиз нового альбома.
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Конкурсы
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Рецензии
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Контакты
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Сообщений нет