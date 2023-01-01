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Новости
*MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER! 68
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*Вокалист IN FLAMES о телефонах на концертах: «Мне по барабан... 36
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*Вокалист SLIPKNOT: «Да нет у нас тонн бабосов!» 26
*Лидер KREATOR о конфликте Израиля и не только 24
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*ROBERT TRUJILLO отыграл полноценное шоу с SUICIDAL TENDENCIE... 13
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*MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER! 68
*Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний» 60
*Вокалист IN FLAMES о телефонах на концертах: «Мне по барабан... 36
*Барабанщик METALLICA о новом альбоме: «Мне нравится то, что ... 30
*DAVE LOMBARDO считает SLAYER лучшей группой из «большой четв... 29
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Koldbrann

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31 окт 2023 : 		 KOLDBRANN нашли лейбл

8 апр 2017 : 		 Концертное видео KOLDBRANN

12 окт 2014 : 		 Концертное видео KOLDBRANN

25 янв 2014 : 		 KOLDBRANN нашли басиста для концертов

8 апр 2013 : 		 Новое видео KOLDBRANN

16 окт 2012 : 		 Новый альбом KOLDBRANN выйдет в январе

19 сен 2012 : 		 KOLDBRANN на SEASON OF MIST

10 сен 2009 : 		 Новый сингл KOLDBRANN

20 июл 2009 : 		 Объявлен новый состав KOLDBRANN

13 май 2009 : 		 KOLDBRANN расстались с гитаристом и ударником

24 сен 2007 : 		 KOLDBRANN: доступен новый DVD

5 июн 2006 : 		 Опубликован трек с нового альбома KOLDBRANN
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|||| сегодня

KOLDBRANN нашли лейбл



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KOLDBRANN сообщили о заключении контракта с лейблом Dark Essence Records, на котором весной состоится релиз нового альбома.



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