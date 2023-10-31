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SLAMMER всё



Всем приятного дня. К сожалению, у нас плохие новости. В связи с неизбежными семейными обязательствами по уходу за здоровьем мы с большим сожалением вынуждены сообщить, что Slammer не в состоянии продолжать какие-либо дальнейшие концертные проекты. Поэтому с большим сожалением мы вынуждены сообщить, что группа прекращает свою деятельность с немедленным вступлением в силу. Мы хотели бы искренне поблагодарить всех, кто выразил нам свою поддержку с момента объявления о возобновлении деятельности группы, а также всех, кто пришел на концерт в прошлом месяце. Мы были ошеломлены реакцией людей, и она превзошла все наши ожидания после более чем 30-летнего перерыва. Нам жаль разочаровывать людей так быстро после пробуждения интереса, но в данный момент мы должны предоставить участникам группы возможность поставить здоровье семьи превыше всего. Пожалуйста, отнеситесь с уважением к этому решению и дайте нам возможность побыть наедине с собой в это трудное время". Мы не планируем в дальнейшем выпускать какую-либо продукцию, поэтому любые просьбы о ней останутся без ответа. Мы просто не можем сейчас заниматься подобными вопросами. Мы еще раз благодарим всех вас за неожиданную любовь и поддержку, оказанную нам до сих пор. Это значит больше, чем мы можем точно объяснить, и всегда будет значить. Берегите себя!





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