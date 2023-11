сегодня



Видео с текстом от GODS OF GAIA



GODS OF GAIA опубликовали официальное видео с текстом на песню "Bow To Me." Этот трек взят из нового альбома "As Daylight Dies":



"Intro"

"Bow to Me"

"I Want Out"

"As Daylight Dies"

"Interlude"

"The Redeemer"

"Concerto"

"Downfall"

"Conscience"

"Schicksal"

"Our Time" (Bonus Track) "The Redeemer"







