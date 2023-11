сегодня



Новое видео AS THE PALACES BURN



"Obbey", новое видео группы AS THE PALACES BURN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Drowning Into Shadows, выходящего 31 октября на Rockshots Records:



"Lord Underrated"

"The Hive"

"Obey"

"As Deep As A River"

"Into Emotions"

"For The Weak"

"Last Ride"

"As The Palaces Burn"

"Some of Them Died"







