Новый ЕР STRIGOI доступен для прослушивания



"Bathed In A Black Sun", новый ЕР STRIGOI, доступен для прослушивания ниже:



1. Bathed In A Black Sun (00:00)

2. The Grotesque (04:20)

3. Beautiful Stigmata (07:16)

4. A Spear of Perfect Grief (07:58)

5. The Construct of Misery (12:12)







