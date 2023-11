сегодня



Новое видео LUNA SEA



「LOVELESS」, новое видео LUNA SEA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Mother, релиз которого намечен на 29 ноября:



01 LOVELESS

02 ROSIER

03 FACE TO FACE

04 CIVILIZE

05 GENESIS OF MIND 〜夢の彼方へ〜

06 AURORA

07 IN FUTURE

08 FAKE

09 TRUE BLUE

10 MOTHER











