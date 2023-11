сегодня



NICK D’VIRGILIO представляет винил SPOCK'S BEARD



NICK D’VIRGILIO в новом видео представляет первое виниловое издание альбома SPOCK'S BEARD Feel Euphoria, выход которого намечен на 24 ноября по случаю 20-летия:



LP1:





Side A

"Onomatopoeia"

"The Bottom Line"

"Feel Euphoria"





Side B

"Shining Star"

"East Of Eden, West Of Memphis"

"Ghosts Of Autumn"





LP2:





Side C

"A Guy Named Sid: Intro"

"Same Old Story"

"You Don't Know"

"Judge"

"Sid's Boys Choir"

"Change"





Side D

"Carry On"

"Moth Of Many Flames" (Bonus track)

"From The Messenger" (Bonus track)







просмотров: 110