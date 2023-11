сегодня



Видео с текстом от MORMâNT DE SNAGOV



MORMâNT DE SNAGOV опубликовали официальное видео с текстом к композиции "Upon Their Feeble Existence", которая будет включена в новую студийную работу "Invocation Through Revocation", выходящую 17 ноября на Wormholedeath. http://mormantdesnagov.com/







