сегодня



Новый альбом VISIONS OF MORPHEUS выйдет осенью



VISIONS OF MORPHEUS выпустят дебютную пластинку, получившую название Lost Within, 18 ноября:



"Catharsis"

"Watch The World Burn"

"Medusa"

"Lost Within"

"Power Of Seven"

"Ghost"

"Beyond"

"Cloak Of The Night"

"Outrun The Past"

"Through Fire And Flame"

"Eye Of The Storm"







+0 -0



просмотров: 227