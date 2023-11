сегодня



Новое видео THE VICE



Grant Me Your Peace, новое видео THE VICE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Dead Canary Run", выход которого намечен на 19 января на Noble Demons:



01. Another Future

02. Tomorrow Will Mend

03. Grant Me Your Peace

04. Lit De Parade

05. Crossing Over

06. Be Afraid

07. Welcome The Storm

08. Exit Lights http://thevice.nu/







