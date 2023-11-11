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Новый рекорд METALLICA
61
KERRY KING вернётся в 2024!
42
Вокалист CREED выбрал своего рок-бога
35
SLIPKNOT расстались с барабанщиком
33
Басист SABATON: «Знание истории может пойти вам только в плю...
26
все новости группы
Morgenstern
Швейцария
-
http://morgenstern-swiss.ch/
Myspace:
https://morgensternndh.bandcamp.com/
VK.com:
https://www.instagram.com/morgensternmusic/
Facebook:
https://www.facebook.com/MorgensternMusicOfficial
11 ноя 2023
:
Новое видео MORGENSTERN
29 июл 2023
:
Новое видео MORGENSTERN
сегодня
Новое видео MORGENSTERN
Die Hölle in mir, новое видео MORGENSTERN, доступно для просмотра ниже.
http://morgenstern-swiss.ch/
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11 ноя 2023
S
Suhoy571
Когда будете уже о репперах писать? Я знаю только одного нормального моргенштерна
2
11 ноя 2023
Fixxxxer
Suhoy571
,
я бы тоже почитал тут рецензии на Горгород и комменты на биф Моргена и Окси)
просмотров: 183
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).