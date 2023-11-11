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*Новый рекорд METALLICA 61
*KERRY KING вернётся в 2024! 42
*Вокалист CREED выбрал своего рок-бога 35
*SLIPKNOT расстались с барабанщиком 33
*Басист SABATON: «Знание истории может пойти вам только в плю... 26
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Новое видео MORGENSTERN



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Die Hölle in mir, новое видео MORGENSTERN, доступно для просмотра ниже.




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11 ноя 2023
S
Suhoy571
Когда будете уже о репперах писать? Я знаю только одного нормального моргенштерна
Like!2
11 ноя 2023
Fixxxxer
Suhoy571, я бы тоже почитал тут рецензии на Горгород и комменты на биф Моргена и Окси)

просмотров: 183

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