Sovereign

Норвегия

Facebook: https://www.facebook.com/sovereignnorway





11 ноя 2023 : Новая песня SOVEREIGN



Новая песня SOVEREIGN



Altered Reality, новая песня SOVEREIGN. доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "Altered Realities", релиз которого намечен на 19 января на Dark Descent Records:



1. Altered Reality

2. Futile Dreams

3. Nebular Waves

4. Counter Tech

5. The Engima of Intelligence

6. Synthetic Life

7. Absence of Unity







