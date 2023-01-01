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*JAKE E. LEE об OZZY: «Я думаю, он разленился» 66
*Басист SABATON: «Знание истории может пойти вам только в плю... 47
*Фронтмен SAXON: «Мы так же известны, как и IRON MAIDEN, прос... 34
*Лидер MEGADETH обещает сюрприз в Аргентине 21
*Кавер-версия DEEP PURPLE от DIMMU BORGIR 18
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Eleanore

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|||| сегодня

Новый ЕР ELEANORE доступен для прослушивания



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"Demotape", новый ЕР ELEANORE, доступен для прослушивания ниже.




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