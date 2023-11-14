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*JAKE E. LEE об OZZY: «Я думаю, он разленился» 66
*Новый рекорд METALLICA 61
*KERRY KING вернётся в 2024! 50
*Басист SABATON: «Знание истории может пойти вам только в плю... 41
*Вокалист CREED выбрал своего рок-бога 36
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Dwelling Below

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|||| 14 ноя 2023

Новая песня DWELLING BELOW



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"Emergence Sublimation", новая песня DWELLING BELOW, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного одноимённого альбома, выход которого намечен на Transcending Obscurity Records.




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14 ноя 2023
gravitgroove
Жесть! Звучит как все стили металла разом в координатах замедленного брутал дэт.

просмотров: 256

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