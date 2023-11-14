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JAKE E. LEE об OZZY: «Я думаю, он разленился»
66
Новый рекорд METALLICA
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KERRY KING вернётся в 2024!
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Басист SABATON: «Знание истории может пойти вам только в плю...
41
Вокалист CREED выбрал своего рок-бога
36
все новости группы
Dwelling Below
США
-
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Facebook:
https://www.facebook.com/dwellingbelow
14 ноя 2023
:
Новая песня DWELLING BELOW
14 ноя 2023
Новая песня DWELLING BELOW
"Emergence Sublimation", новая песня DWELLING BELOW, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного одноимённого альбома, выход которого намечен на Transcending Obscurity Records.
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14 ноя 2023
gravitgroove
Жесть! Звучит как все стили металла разом в координатах замедленного брутал дэт.
просмотров: 256
1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
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Рецензии
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).