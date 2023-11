14 ноя 2023



Видео с текстом от SiLVERBONES



"Brethren of the Coast", официальное видео с текстом от SiLVERBONES, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома "Brethren of the Coast", выход которого намечен на 23 ноября.



Трек-лист:



1. Winds of Reprisal 02:12

2. Raise the Black 04:58

3. Granite Heart 04:20

4. Brethren of the Coast 04:50

5. Headless Rider 04:12

6. Dead Men Tell No Tales 05:20

7. The Battle of Texel 04:40

8. Die for the Crown 04:35

9. Invincible Armada 07:50

42:57







+0 -1



просмотров: 218