Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*JAKE E. LEE об OZZY: «Я думаю, он разленился» 66
*Басист SABATON: «Знание истории может пойти вам только в плю... 47
*Фронтмен SAXON: «Мы так же известны, как и IRON MAIDEN, прос... 34
*Лидер MEGADETH обещает сюрприз в Аргентине 21
*Кавер-версия DEEP PURPLE от DIMMU BORGIR 18
*DAVE LOMBARDO об участии в гипотетическом воссоединении SLAY... 15
*GEDDY LEE из RUSH хотел бы вернуться в студию с ALEX'ом LIFE... 15
*TIMO TOLKKI присел. Пока условно 15
*ROB HALFORD о концерте с BLACK SABBATH: «Я чуть не обделался... 14
*Лидер MEGADETH официально дед 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JAKE E. LEE об OZZY: «Я думаю, он разленился» 66
*Басист SABATON: «Знание истории может пойти вам только в плю... 47
*Фронтмен SAXON: «Мы так же известны, как и IRON MAIDEN, прос... 34
*Лидер MEGADETH обещает сюрприз в Аргентине 21
*Кавер-версия DEEP PURPLE от DIMMU BORGIR 18
[= ||| все новости группы



*

Mystique

*
Страна
Unknown?
Стиль
-
Сайт
-
| - |

|||| сегодня

MYSTIQUE записал кавер-версию CRIMSON GLORY



zoom
MYSTIQUE опубликовал следующее сообщение:

«Последние события превратили Transcended в нечто гораздо более масштабное, что, я думаю, понравится всем. Просто знайте, что работа над этим альбомом ведется 5-7 дней в неделю, и на него не жалеют средств. Он будет стоить того, чтобы его ждать!

Давайте немного поговорим о гитарном тембре. Мне очень повезло, что у меня есть доступ к оригинальному усилителю Marshall и кабинету (включая оригинальные колонки), которые использовались на альбоме Crimson Glory, Transcendence. Для тех, кто не в курсе, этот вожделенный усилитель был украден из студии Morrisound Recording Studio в 2011 году. Чудесным образом она была найдена спустя много лет! Конечно, теперь, с помощью более современных технологий записи и оборудования, Jim Morris может по-настоящему передать все его звуковые частоты и уникальные характеристики. "Рычание" этого усилителя легендарно!

Поскольку я не планирую выпускать никаких дополнительных клипов с альбома Transcended до тех пор, пока он не будет закончен, я решил сделать этот короткий кавер на песню Crimson Glory 'Heart Of Steel'. Я хотел исполнить песню, в которой было бы несколько чистых секций, секция "a capella" и несколько тяжелых участков. Однако, когда пришло время микшировать, мы столкнулись с проблемой. По иронии судьбы, Lee Harrison (Monstrosity / Terrorizer) сказал, что песня слишком близка к оригиналу, и порекомендовал включить в нее изолированные вокальные дорожки (мою и Midnight), чтобы все могли сравнить. Даже караоке-бэк-трек прилагается для тех, кто захочет записать свою собственную вокальную кавер-версию. (Ссылка на скачивание находится в описании видео на YouTube).

В ближайшее время ожидайте новых обновлений альбома и студии Transcended!»

MYSTIQUE Issues Transcended Album Update, Releases Cover Sample Of CRIMSON GLORY's вЂњHeart Of SteelвЂќ With Isolated Vocal Track




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 207

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом