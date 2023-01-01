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18 ноя 2023 : MYSTIQUE записал кавер-версию CRIMSON GLORY



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MYSTIQUE записал кавер-версию CRIMSON GLORY



MYSTIQUE опубликовал следующее сообщение:



«Последние события превратили Transcended в нечто гораздо более масштабное, что, я думаю, понравится всем. Просто знайте, что работа над этим альбомом ведется 5-7 дней в неделю, и на него не жалеют средств. Он будет стоить того, чтобы его ждать!



Давайте немного поговорим о гитарном тембре. Мне очень повезло, что у меня есть доступ к оригинальному усилителю Marshall и кабинету (включая оригинальные колонки), которые использовались на альбоме Crimson Glory, Transcendence. Для тех, кто не в курсе, этот вожделенный усилитель был украден из студии Morrisound Recording Studio в 2011 году. Чудесным образом она была найдена спустя много лет! Конечно, теперь, с помощью более современных технологий записи и оборудования, Jim Morris может по-настоящему передать все его звуковые частоты и уникальные характеристики. "Рычание" этого усилителя легендарно!



Поскольку я не планирую выпускать никаких дополнительных клипов с альбома Transcended до тех пор, пока он не будет закончен, я решил сделать этот короткий кавер на песню Crimson Glory 'Heart Of Steel'. Я хотел исполнить песню, в которой было бы несколько чистых секций, секция "a capella" и несколько тяжелых участков. Однако, когда пришло время микшировать, мы столкнулись с проблемой. По иронии судьбы, Lee Harrison (Monstrosity / Terrorizer) сказал, что песня слишком близка к оригиналу, и порекомендовал включить в нее изолированные вокальные дорожки (мою и Midnight), чтобы все могли сравнить. Даже караоке-бэк-трек прилагается для тех, кто захочет записать свою собственную вокальную кавер-версию. (Ссылка на скачивание находится в описании видео на YouTube).



В ближайшее время ожидайте новых обновлений альбома и студии Transcended!»







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