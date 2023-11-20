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Master

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20 сен 2018 : 		 Новая песня MASTER

4 сен 2018 : 		 Новая песня MASTER

18 мар 2018 : 		 Новый альбом MASTER выйдет в этом году

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21 дек 2015 : 		 Новое видео MASTER

7 ноя 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MASTER

21 сен 2013 : 		 Новый альбом MASTER доступен для прослушивания

11 авг 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MASTER

15 май 2013 : 		 MASTER на FDA REKOTZ

23 апр 2013 : 		 Не издававшийся альбом MASTER выйдет в июне

17 мар 2013 : 		 Переиздание "Faith Is In Season" MASTER выйдет в апреле

5 июл 2012 : 		 Новые песни MASTER

4 фев 2012 : 		 Детали нового альбома MASTER

15 мар 2010 : 		 Новая песня MASTER

27 янв 2010 : 		 Трек-лист нового альбома MASTER

28 дек 2009 : 		 MASTER завершили запись нового альбома
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Новая песня MASTER



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"Walk In The Footsteps Of Doom", новая песня группы MASTER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Saints Dispelled, выход которого запланирован на 19 января на Hammerheart Records на CD (with two bonus tracks), CD-бокс-сете(including CD, poster, and patch), виниле и кассете:

“Destruction In June”
“Walk In The Footsteps Of Doom”
“Saints Dispelled”
“Minds Under Pressure”
“Find Your Life”
“Marred And Diseased”
“The Wiseman”
“The Wizard Of Evil”
“Nomads”*
“Alienation Of Insanity”*


*CD bonus tracks

MASTER Announce Details Of Saints Dispelled Album; вЂњWalk In The Footsteps Of DoomвЂќ Single Streaming




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20 ноя 2023
IJzerklompje
Спид-метал какой-то.

просмотров: 298

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