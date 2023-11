сегодня



Новая песня MASTER



"Walk In The Footsteps Of Doom", новая песня группы MASTER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Saints Dispelled, выход которого запланирован на 19 января на Hammerheart Records на CD (with two bonus tracks), CD-бокс-сете(including CD, poster, and patch), виниле и кассете:



“Destruction In June”

“Walk In The Footsteps Of Doom”

“Saints Dispelled”

“Minds Under Pressure”

“Find Your Life”

“Marred And Diseased”

“The Wiseman”

“The Wizard Of Evil”

“Nomads”*

“Alienation Of Insanity”*





*CD bonus tracks







