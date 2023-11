сегодня



Новый релиз THE BABYS выйдет зимой



Omnivore Recordings пятого января выпустят новый концертный релиз THE BABYS Live At The Bottom Line, 1979, трейлер к которому доступен ниже:



"Head First"

"Give Me Your Love"

"Run To Mexico"

"California"

"Every Time I Think Of You"

"Stick To Your Guns"

"Crystal Ball" (aka "Anytime")

"Isn’t It Time"

"Lookin’ For Love"

"Money (That’s What I Want)"

"Loaded"







