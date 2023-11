сегодня



Нереализованный трек DAN McCAFFERTY



Седьмого декабря на ROAR! Rock Of Angels Records состоится релиз альбома No Turning Back - In Memory Of Dan McCafferty. В него войдет ряд ранее нереализованных композиций, включая "Occident" и "No Turning Back", записанные еще в 90-е.



Трек-лист:



"Children’s Eyes" (previously unreleased)

"Into The Ring"

"Starry Eyes"

"Sunny Island"

"Occident" (previously unreleased)

"No Turning Back" (previously unreleased)

"Going Home"

"Love Hurts" (Sung by Panos Kalifis)

