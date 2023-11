все новости группы







22 ноя 2023 : Новое видео STRIGAMPIRE



Новое видео STRIGAMPIRE



"Sold Our Soul", новое видео группы STRIGAMPIRE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома All To Dominate, выходящего 15 декабря:



“Liberty”

“Dominate Them All”

“Sold Our Soul”

“In The Maze Of The Lost”

“Where I Belong”

“Basking In Paradise”

“Death Silence”

“The Day I’ll Join You”

“Brave The Tempest”

“TNT” (AC/DC cover)







