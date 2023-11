25 ноя 2023



Новое видео SILENT TIGER



Another Destination, новое видео SILENT TIGER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Twist Of Fate", выход которого намечен на 24 ноября на Pride & Joy:



1. Shadows of Life



2. Twist Of Fate



3. Face the Night



4. Last Of The True Believers



5. Wings of a Dream



6. Escape from the Fire



7. Place Where I Belong



8. Another Destination



9. Until I get Home



10. Remember who you are







+0 -1



просмотров: 433