26 ноя 2023 : Новое видео GUN



26 ноя 2023



Новое видео GUN



"All Fired Up", новое видео группы GUN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Hombres, выходящего в апреле на Cooking Vinyl:



"All Fired Up"

"Boys Don't Cry"

"Take Me Back Home"

"Fake Life"

"Falling"

"You Are What I Need"

"Never Enough"

"Don't Hide Your Fears Tonight"

"Lucky Guy"

"A Shift In Time"







