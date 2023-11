26 ноя 2023



Новая песня INSEPULTUS



The Wreckage of The Earth, новая песня INSEPULTUS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "Deadly Gleams of Blood, Steel and Fire", выход которого намечен на 15 декабря.







+0 -1



просмотров: 198