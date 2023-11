25 ноя 2023



Новое видео SIX FOOT SIX



“Tears” feat. Snowy Shaw (King Diamond, Mercyful Fate), новое видео группы SIX FOOT SIX, созданной бывшим вокалистом FALCONER Kristoffer'ом Göbel'ом, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Beggar's Hill, выходящего восьмого декабря на Scarlet Records:



“Raise The Dead”

“Tears”

“Voices Inside”

“Beggar’s Hill”

“Analog Man”

“Riding The Tide”

“Fire Will Burn (The Riders Of The Apocalypse)”

“The Prodigy (A Templar’s Tale Pt. 1)”

“The Siege (A Templar’s Tale Pt. 2)”

“The Homecoming (A Templar’s Tale Pt. 3)”

“Pete McOats” (digital only bonus track)

“Equinox” (digital only bonus track)







