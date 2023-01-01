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*Гитарист METALLICA упал на сцене 32
*Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о выступлении перед SLAYER в конце... 32
*DAVID ELLEFSON: «Я свободен!» 22
*GEDDY LEE о важности обсуждения конфликта в Израиле 20
*HELLOWEEN готовятся к работе над альбомом 18
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Farsot

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|||| 25 ноя 2023

Новое видео FARSOT



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'Nausea', новое видео FARSOT. доступно для просмотра ниже.




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