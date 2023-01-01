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*Гитарист METALLICA упал на сцене 32
*DAVID ELLEFSON: «Я свободен!» 22
*GEDDY LEE о важности обсуждения конфликта в Израиле 20
*HELLOWEEN готовятся к работе над альбомом 18
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Master's Call

*
Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
-
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|||| сегодня

Новое видео MASTER'S CALL



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"Damnation's Black Winds", новое видео MASTER'S CALL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома A Journey For The Damned, релиз которого состоялся 24 ноября:

"All Hope In Fire"
"Beyond The Gates"
"The Serpent’s Rise"
"Blood On The Altar"
"Damnation’s Black Winds"
"Into The Abyss Once More"
"Pathways"

MASTER'S CALL Premier "Damnation's Black Winds" Music Video; Debut Album Out Now




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