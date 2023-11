сегодня



Новое видео MASTER'S CALL



"Damnation's Black Winds", новое видео MASTER'S CALL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома A Journey For The Damned, релиз которого состоялся 24 ноября:



"All Hope In Fire"

"Beyond The Gates"

"The Serpent’s Rise"

"Blood On The Altar"

"Damnation’s Black Winds"

"Into The Abyss Once More"

"Pathways"







+0 -0



просмотров: 59