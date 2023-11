сегодня



Новый Ер INSURRECTION выйдет зимой



INSURRECTION сообщили о том, что 22 декабря на CD состоится релиз нового ЕР Exiled To Earth, фрагмент из которого, "Crimson Skies", доступен ниже:



"Hopeless World Below"

"The End Of Honesty"

"In Terram Extorres"

"Crimson Skies"







