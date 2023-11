28 ноя 2023



Видео с текстом от OVERLORDE



OVERLORDE опубликовали официальное видео с текстом к новому треку Fire in the Sky, который взят из альбома "Awaken the Fury", выходящего на No Remorse Records 22 декабря. https://www.overlorde.com/







