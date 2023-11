сегодня



Новая песня LITOSTH



"Whipping Bottles", новая песня группы LITOSTH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Cesariana, выход которого запланирован на второе февраля на Personal Records:



"In Waves"

"Whipping Bottles"

"Time Doesn't Heal"

"The Clay Messiah"

"A Ofensa"

"The Argonaut"

"Caesarean"

"The Vaccum Extractor Paradigm"







