29 ноя 2023 : Новое видео MOON SAFARI



сегодня



"Emma, Come On", новое видео группы MOON SAFARI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Himlabacken Vol. 2, выходящего восьмого декабря на Blomljud Records Inc.:



"198X (Heaven Hill)"

"Between The Devil And Me"

"Emma, Come On"

"A Lifetime To Learn How To Love"

"Beyond The Blue"

"Blood Moon"

"Teen Angel Meets The Apocalypse"

"Forever, For You"

"Epilog"







просмотров: 175