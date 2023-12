сегодня



PETER GABRIEL выпустил новый сингл



"Live And Let Live", новая песня PETER GABRIEL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома i/o:



CD / Digital





"Panopticom"

"The Court"

"Playing For Time"

"i/o"

"Four Kinds Of Horses"

"Road To Joy"

"So Much"

"Olive Tree"

"Love Can Heal"

"This Is Home"

"And Still"

"Live And Let Live"





2LP





Side A

"Panopticom"

"Playing For Time"

"The Court"





Side B

"Four Kinds Of Horses"

"i/o"

"Love Can Heal"





Side C

"Road To Joy"

"So Much"

"Olive Tree"





Side D

"This Is Home"

"And Still"

"Live And Let Live"







