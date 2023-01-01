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Новое видео DARK OATH



Gold I (Dawn of Time), новое видео DARK OATH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Ages of Man”, релиз которого намечен на 19 января. http://darkoathmetal.bandcamp.com/







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