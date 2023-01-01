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*Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего» 32
*BRUCE DICKINSON представил новое видео 27
*PHILIP ANSELMO о туре PANTERA: «Я точно знаю, что Винс и Дай... 22
*Стриминг для рокеров и металлистов 20
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Dark Oath

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|||| сегодня

Новое видео DARK OATH



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Gold I (Dawn of Time), новое видео DARK OATH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Ages of Man”, релиз которого намечен на 19 января.




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