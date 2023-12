5 дек 2023



Новая песня KRVNA



" What Great Lengths", новая песня KRVNA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового ЕР The Rhythmus of Death Eternal:



1. Endless Monument [7:56]

2. A God’s Work [7:32]

3. What Great Lengths [7:34]

4. As Astral Images Darken Reality [Abigor cover] [4:15]

5. Man Of Iron [Bathory cover] [3:16]







просмотров: 125