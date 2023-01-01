EIHWAR на Season Of Mist

EIHWAR заключили соглашение с лейблом Season Of Mist, на котором в следующем году состоится релиз дебютного альбома:
«Братья и сестры, для нас большая честь присоединиться к семье Season of Mist наряду с Heilung, Eivør и многими группами, к которым мы относимся с большим уважением. В честь этого события наши первые демо-записи теперь доступны на всех стриминговых платформах. Мы основали клан EIHWAR из подручных элементов, но теперь настал момент по-настоящему оценить нашу мощь. Наш первый альбом выйдет до конца 2024 года. Ждите нас»
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