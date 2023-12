сегодня



King of Kings, официальное видео с текстом от ARCANE TALES, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома “Until Where The Northern Lights Reign“, релиз которого намечен на 29 января на Broken Bones Promotion:



1) One Last Ride

2) King of Kings

3) The Dark Portals of Agony

4) Dwarven Storm

5) Dead Hordes Ride From Hell

6) Last Shàranworld’s Hope

7) Against the Legions of Darkness

8) We Will Meet Again

9) Until Where the Northern Lights Reign







