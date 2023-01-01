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*DORO PESCH: «Все животные для меня священны» 43
*Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего» 36
*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 35
*BRUCE DICKINSON представил новое видео 29
*Стриминг для рокеров и металлистов 21
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Moyra

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7 дек 2023 : 		 Новая песня MOYRA

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17 фев 2023 : 		 Новое видео MOYRA
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|||| сегодня

Новая песня MOYRA



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Fear Of Life, новая песня MOYRA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома Omen.




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