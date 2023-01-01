сегодня



Новый альбом STORMHUNTER выйдет весной



STORMHUNTER сообщили о том, что новая пластинка, в которую вошло 11 композиций, будет выпущена в 2024 года ну MDD Records. http://stormhunter-metal.de/





+0 -0



просмотров: 155

