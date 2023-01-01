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DORO PESCH: «Все животные для меня священны»
44
SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла»
35
BRUCE DICKINSON представил новое видео
29
Стриминг для рокеров и металлистов
21
TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!»
20
все новости группы
Emil Bulls
Германия
Rock
http://www.emilbulls.com/
Myspace:
https://www.instagram.com/emilbullsofficial
Facebook:
https://www.facebook.com/EmilBullsOfficial
7 дек 2023
:
Новое видео EMIL BULLS
10 ноя 2023
:
Новое видео EMIL BULLS
21 сен 2023
:
Новое видео EMIL BULLS
15 ноя 2019
:
Кавер-версия PIXIES от EMIL BULLS
14 июн 2019
:
Новое видео EMIL BULLS
25 май 2019
:
Новое видео EMIL BULLS
10 май 2019
:
Новое видео EMIL BULLS
3 май 2019
:
Новое видео EMIL BULLS
5 апр 2019
:
Новое видео EMIL BULLS
12 мар 2019
:
Кавер-версия DESTINY'S CHILD от EMIL BULLS
17 сен 2017
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Новое видео EMIL BULLS
26 авг 2017
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Видео с текстом EMIL BULLS
24 янв 2016
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Новое видео EMIL BULLS
26 мар 2014
:
EMIL BULLS на AFM Records
сегодня
Новое видео EMIL BULLS
'Love Will Fix It', новое видео EMIL BULLS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома »Love Will Fix It«, релиз которого намечен на 12 января.
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Сообщений нет