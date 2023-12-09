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Новая песня Rituals of the Dead Hand



Wij, Hoeren van Lucifer, новая песня Rituals of the Dead Hand, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома The Wretched and the Vile, релиз которого намечен на 26 января.







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