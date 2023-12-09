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Rituals of the Dead Hand

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Страна
BelgiumБельгия
Стиль
-
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|||| сегодня

Новая песня Rituals of the Dead Hand



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Wij, Hoeren van Lucifer, новая песня Rituals of the Dead Hand, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома The Wretched and the Vile, релиз которого намечен на 26 января.




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9 дек 2023
IJzerklompje
KVLTа чуть переборщили, а так по красоте.

просмотров: 169

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