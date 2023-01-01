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Новая песня ETERNAL STORM



Lone Tree Domain ft. Eloi of Vidres a la Sang/White Stone, новая песня ETERNAL STORM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома A Giant Bound to Fall, релиз которого намечен на 16 февраля. http://eternalstorm.bandcamp.com/







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