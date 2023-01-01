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Новая песня MEGA COLOSSUS



Outrun Infinity, новая песня MEGA COLOSSUS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Showdown", релиз которого намечен на 26 января. http://www.colossusmetal.com/







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