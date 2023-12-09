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TONY IOMMI, SERJ TANKIAN и CESAR GUEIKIAN в GIBSON BAND



Gibson решил организовать группу из своих артистов, получивших название GIBSON BAND. Первым синглом проекта стала песня “Deconstruction”, написанная совместно Serj Tankian и генеральным директором Gibson - Cesar Gueikian, при участии Tony Iommi (Black Sabbath).



Все доходы от продажи композиции, а также выставления на аукцион уникальной гитары и картины Serj'a "Наши горы", изображающей Арарат, поступят в фонд помощи беженцам Арцаха.







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