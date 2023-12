все новости группы







9 дек 2023 : Новое видео XEPHYR



Новое видео XEPHYR



"Remember", новое видео группы XEPHYR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома No Signal., выходящего 12 января:



"Shot In The Head"

"Remember"

"Wanted You To Know"

"I'm Here For Blood"

"Figured You Out"

"Wrench"

"The Disparation"

"Realignment"

"Morning Sun-Callahan"

"Goodbye To Love"

"Pulse"

"Worlds Go Dark"

"Insane"

"Back For Good"







