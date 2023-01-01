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Head East

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Новая песня HEAD EAST



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“Say Yeah!,” новая песня группы HEAD EAST, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Full Circle, выход которого запланирован на 12 января:

"Never Been Any Reason"
"Since You Been Gone"
"City Of Gold"
"Fly By Night Lady"
"Raise A Little Hell"
"Treat Me Right"
"If You Knew Me Better"
"Say Yeah!"
"Prisoner"
"You Can't Go Home"
"Jefftown Creek"
"One Against The Other"
"Love Me Tonight"

HEAD EAST Returns With First New Studio Recordings In Over 40 Years; Studio Version Of Live Favorite "Say Yeah!" Streaming




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