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Новая песня SPECTRAL VOICE



Red Feasts Condensed into One, новая песня SPECTRAL VOICE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Sparagmos", выход которого намечен на девятое февраля. http://www.necroticdoom.com/







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