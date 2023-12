все новости группы







11 дек 2023 : Новое видео LASTWORLD



Новое видео LASTWORLD



"Don't Tell Me I'm Wrong", новое видео группы LASTWORLD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Beautiful Illusion, выходящего пятого января на Perris Records:



"Don't Tell Me I'm Wrong"

"Younger Days"

"I Can't Explain"

"I Will Find My Way"

"Better Of Me"

"The Fantasy's Over"

"Destiny"

"Been There Before"

"You Never Listen To Me"

"A Step Beyond Death"

"Beautiful Illusion"







