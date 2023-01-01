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*SEPULTURA едет в прощальный тур 45
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 29
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 24
*BRUCE DICKINSON женился в третий раз 19
*Вокалист IRON MAIDEN о выступлении в Америке: «Я заплатил 30... 19
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7D7D

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|||| сегодня

Новая песня 7D7D



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"Written On A Napkin", новая песня группы 7D7D, основанной Tim'ом Commerford'ом, доступна для прослушивания ниже.




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